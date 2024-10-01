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أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تُعيّن الكابتن محمد رمضان مديرًا رياضيًّا للنادي

وسيتولي الكابتن محمد رمضان مسؤوليات جديدة تشمل اختصاصات مدير الكرة، وسيكون مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات لضمان تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني وتوفير كل احتياجاته بأفضل صورة ممكنة.

وفي خطوة متوقعة، قدم الكابتن محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط لتولي مهمته الجديدة بكفاءة أكبر.

فضل الله: 8 مهام رئيسية للمدير الرياضي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية

من جانبه أوضح الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي علي أن مهام المدير الرياضي في أندية كرة القدم تتلخص في 8 أمور وفقًا لأحدث الممارسات العالمية وهي:

1. التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط طويلة الأمد لتطوير الفريق وتحقيق الأهداف.

2. التعاقدات: الإشراف على عمليات الانتقال والتعاقد مع اللاعبين الجدد وتقييم مواهبهم.

3. التعاون مع المدرب: التنسيق مع المدرب حول احتياجات الفريق وتحديد الأولويات.

4. إدارة الميزانية: مراقبة ميزانية النادي، وضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات.

5. تطوير الأكاديميات: الإشراف على برامج تطوير الناشئين وتحديد استراتيجيات اكتشاف المواهب.

6. التسويق والعلاقات العامة: تعزيز صورة النادي والتواصل مع وسائل الإعلام والجماهير.

7. تقييم الأداء: تحليل أداء اللاعبين والفريق وتقديم توصيات لتحسين الأداء.

8. الإشراف على الجهاز الفني: دعم وتوجيه الجهاز الفني في تطوير مهارات اللاعبين.

هذه المهام تتطلب مهارات قيادية وإدارية ومهنية قوية، إضافة إلى فهم عميق وإلمام بالتطور المُذهل فى كرة القدم.