نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مع نظيره فريق الغرافة القطري اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الحالي بستاد البيت في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة العين الإماراتي والغرافة القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي والغرافة القطري مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب العين الإماراتي والغرافة القطري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي المركز الثامن بجدول ترتيب القسم الغربي برصيد نقطة بعد تعادل ولم يفوز أو يخسر بينما يأتي الغرافة القطري في المركز الحادي عشر دون نقاط حيث خسر مرة ولم ينتصر أو يتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة العين والغرافة

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.