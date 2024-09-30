نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر والريان اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح النصر السعودي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الريان القطري بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.



بدأ اللقاء بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي النصر الذين أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة كما حاول لاعبو الريان افتتاح المباراة بهدف، حيث أضاع تريزيجيه هدف مؤكد للريان في الدقيقة 41 وذلك عندما سدد بقوة من داخل المنطقة ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع قبل ان يتابعها زميله أشرف بن شرقي بتسديدة يسارية ولكن محمد سيماكان نجم النصر تصدى لها ببراعة.



في الدقيقة 46، سجل النصر هدف اللقاء الوحيد عن طريق ساديو ماني بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها النجم السنغالي لرأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف وينتهي الشوط الأول بتقدم النصر.



وفي الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر هدف في مرمى الريان في الدقيقة 47 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.



شهدت الدقيقة 58 هجمة لتريزيجيه نجم الريان عندما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت سهلة إلى أحضان حارس مرمى النصر.



في الدقيقة 76، سجل رونالدو هدف النصر الثاني بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة يسارية صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس ب أو فيكتور داحل الشباك.



في الدقيقة 87، سجل روجر جويديس هدف الريان بعد عرضية أرضية من بن شرقي داخل منطقة الجزاء ليقابلها روجر جويديس بتسديدة داخل الشباك وتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.



وبهذه النتيجة، يحتل التصر المركز الثالث في مجموعة منطقة الغرب برصيد 4 نقاط بينما جاء الريان في المركز الحلدي عشر بلا رصيد من النقاط.