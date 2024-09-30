نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي خلفًا لإيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عن تعيين شوقي غريب كمدير فني جديد للفريق الأول، خلفًا لإيهاب جلال الذي غادر النادي.

يتمتع غريب بخبرة تدريبية واسعة، حيث سبق له قيادة فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر.

جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي على موقع التواصل الاجتماعي مرفقا بصورة للمدرب الجديد مع تعليق: "مهمة جديدة.. الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي".

وخلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، تم الاتفاق على اختيار شوقي غريب نظرًا لتاريخه الطويل وخبراته الكبيرة في مجال التدريب.

من جانب آخر، حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على فريق بورتو السويس في مباراة ودية أقيمت على استاد الإسماعيلية.

سجل أهداف المباراة نادر فرج، خالد النبريصي، عمر القط، إضافة إلى هدف عكسي من لاعب بورتو السويس بعد تسديدة من محمد بيومي.