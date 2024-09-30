نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر لمواجهة الريان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي استيفالنو بيولي المدير الفني للنصر السعودي عن تشكيل العالمي لمواجهة الريان في دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر نظيره الريان بعد قليل على ملعب الأول بارك وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا.

وبدأ النصر البطولة بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام الشرطة العراقي أما الريان فتلقى هزيمة من الهلال السعودي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

تشكيل النصر لمواجهة الريان كالتالي:



حراسة المرمى: بينتو.

حط الدفاع: محمد سيماكان، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، آنجيلو جابرييل، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، تاليسكا



أما تشكيل الريان كالتالي:



حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: حازم شحاتة، أندري فونيسكا، دافيد جارسيا، محمد صالح.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، جولين دي سارت، جوشوا برينيت.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، روجر جيدس، أشرف بن شرقي.