الرياضة

تعرف على قرعة البطولة العربية للسلة للأندية رجال

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أحمد جودة - القاهرة - أجريت مساء اليوم  قرعة البطولة العربية للأندية رقم 36، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية.

وشهدت القرعة التي أقيمت في أحد فنادق الإسكندرية عدة تعديلات، وذلك عقب إعتذار 4 أندية، وهم بيروت والانطواني اللبنانيين، وترجي دراية الجزائري، بالإضافة إلى جمعية سلا المغربي.

وتم توزيع الفرق الـ12 المشاركة في البطولة على مجموعتين جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري (مستضيف البطولة)، سموحة المصري، البطائح الإماراتي، الشارقة الإماراتي، كاظمة الكويتي، العربي القطري.

المجموعة الثانية: سبورتنج المصري، الوحدة الإماراتي، القادسية الكويتي، الغرافة القطري، سيب العماني، شعب حضرموت اليمني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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