نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة البطولة العربية للسلة للأندية رجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت مساء اليوم قرعة البطولة العربية للأندية رقم 36، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية.

وشهدت القرعة التي أقيمت في أحد فنادق الإسكندرية عدة تعديلات، وذلك عقب إعتذار 4 أندية، وهم بيروت والانطواني اللبنانيين، وترجي دراية الجزائري، بالإضافة إلى جمعية سلا المغربي.

وتم توزيع الفرق الـ12 المشاركة في البطولة على مجموعتين جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري (مستضيف البطولة)، سموحة المصري، البطائح الإماراتي، الشارقة الإماراتي، كاظمة الكويتي، العربي القطري.

المجموعة الثانية: سبورتنج المصري، الوحدة الإماراتي، القادسية الكويتي، الغرافة القطري، سيب العماني، شعب حضرموت اليمني.