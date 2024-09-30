نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يوقف صامويل إيتو 6 أشهر بسبب سلوك غير لائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، ومنعه من حضور مباريات منتخب بلاده لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكه لقواعد الآداب الرياضية.

واتهمت اللجنة إيتو بالسلوك العدواني ومخالفته لمبادئ اللعب النظيف، إضافة إلى تصرفات غير لائقة تجاه اللاعبين.

وتعود هذه القضية إلى مباراة الكاميرون ضد البرازيل التي أقيمت في 11 سبتمبر الماضي ضمن كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد فرض غرامة مالية على إيتو بقيمة 200 ألف دولار في يوليو الماضي، بسبب توقيعه عقدًا كسفير لإحدى شركات المراهنات، مما يُعتبر انتهاكًا خطيرًا لمبادئ الأخلاق والنزاهة، بالإضافة إلى اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات.