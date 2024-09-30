نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بشكوى ضد رابيد بوخاريست لمنع بوبيندزا من المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير رومانية أن نادي الزمالك قام بتقديم شكوى رسمية ضد رابيد بوخاريست، مطالبًا بمنع أرون بوبيندزا، لاعب الفريق، من المشاركة في المباريات.

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‏ يأتي ذلك في ظل توقيع الزمالك مع اللاعب قبل انتقاله إلى النادي الروماني.

وقالت صحيفة Ziare إن الزمالك قدم الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم حصول بوبيندزا على تصريح للعب مع فريقه الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن الزمالك يعتمد على توقيع بوبيندزا على عقد معه قبل أن ينتقل إلى بوخاريست، بالإضافة إلى أن بطاقته الدولية مسجلة لدى الزمالك، وبالتالي، لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق الروماني حتى يتم حل الأزمة.

وتشير التوقعات إلى أن نادي رابيد بوخاريست قد يتحمل غرامة تصل إلى 2.5 مليون يورو، وهي قيمة عقد اللاعب مع الزمالك.

كما ذكرت الصحيفة أن أوراق الزمالك تضمنت استغناء نادي سينسياتي الأمريكي عن بوبيندزا، مما ساهم في نقل بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري.