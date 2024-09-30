سموحة يستعيد عبدالكبير الوادي في صفقة انتقال حر

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي سموحة من استعادة لاعبه السابق عبدالكبير الوادي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق مودرن فيوتشر.

عبدالكبير الوادي انتقل إلى مودرن فيوتشر الموسم الماضي، ولكن تم إنهاء عقده بالتراضي في نهاية الموسم.

في الأيام الأخيرة، أجرت إدارة سموحة مفاوضات نشطة مع اللاعب لإقناعه بالعودة، رغم تلقيه عروضًا من ناديي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

من المتوقع أن ينضم عبدالكبير الوادي إلى تدريبات سموحة يوم الثلاثاء، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.