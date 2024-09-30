نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هازارد: صلاح يتفوق عليّ بفضل نجاحاته مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد إيدين هازارد، النجم البلجيكي المعتزل ولاعب تشيلسي السابق، أن محمد صلاح، الدولي المصري، يتفوق عليه عند إجراء مقارنة بينهما، وذلك بفضل النجاحات التي حققها مع ليفربول.

تزاملا صلاح وهازارد في تشيلسي قبل انتقال الفرعون المصري إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، ومن ثم إلى روما.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة ميرور الإنجليزية، قال هازارد: "عندما كان محمد صلاح في بازل، قدم أداءً رائعًا في دوري أبطال أوروبا، مما دفع تشيلسي لشرائه".

كما أضاف: "ما أنجزه مع ليفربول كان مذهلًا، وفي عالم كرة القدم، كل شيء قد يتغير".

وعندما سُئل عن من الأفضل بينه وبين هازارد، أجاب: "مو صلاح".

ومع اقتراب عقد محمد صلاح من نهايته في ليفربول، يبدو أنه أقرب للرحيل بعد سبع سنوات من التألق في "أنفيلد".