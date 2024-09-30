نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد برشلونة مع بديل تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تفاصيل عقد البولندي فويتشيك تشيزني مع ناديه الجديد برشلونة الإسباني.

ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه وقع الاختيار على حارس المرمى البولندي المخضرم تشيزني ليكون بديلًا للألماني أندريه تير شتيجن الذي تعرض لإصابة طويلة ستجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تشيزني كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي ولكنه عُرض عليه اللعب لبرشلونة ورحب بذلك والآن هو في طريقه للنادي الكتالوني من أجل توقيع عقود انتقاله رسميًا للبرسا.

وأكد فابريزيو رومانو أن تشيزني سيتعاقد مع برشلونة لمدة موسم واحد حتى صيف عام 2025.

وأوضح فابريزيو رومانو أن تشيزني سيحصل على راتب أقل بكثير مقارنةً بما كان يحصل عليه مع يوفنتوس.