نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خاص".. شاهد أول ظهور لإمام عاشور بعد الهزيمة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أحد أفراد عائلة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة تجمع اللاعب رفقة والده وإخوته، وذالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أول ظهور لنجم المارد الأحمر عقب الهزيمة من الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي.



ويتواجد إمام عاشور حاليًا في السعودية لأداء مناسك العمرة مع زوجته وعائلته، بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.



ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال ساعات إلى القاهرة، استعدادًا للعودة للتدريبات مطلع الأسبوع المقبل استعدادًا للمرحلة القادمة.



وكان الأهلي قد خسر من الزمالك في نهائي بطولة السوبر الإفريقي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة آرينا بالأراضي السعودية.