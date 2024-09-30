نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي: ليفاندوفسكي مثلي الأعلى أوروبيا.. وعماد متعب محليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اللاعبين المميزين في خط الهجوم محليًا وعالميًا.

وقال ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن ليفاندوفسكي مثله الأعلى من مهاجمي العالم، أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب.

وأضاف ناصر منسي: جوزيه جوميز يحبي ويثق فيا، وأنا مرتبط به وأعتبره مثل والدي، ومرتبط به جدا.