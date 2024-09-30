نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك الجديدة تشارك في تدريبات الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم المدافع جيفرسون كوستا، لاعب أكاديمية كاستلو برانكو البرتغالية، إلى تدريبات فريق الناشئين مواليد 2005 بنادي الزمالك بعد انتقاله إلى النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف مصدر داخل الزمالك خلال تصريحات صحيفة، أن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، أوصى بمشاركة كوستا في التدريبات بهدف إعداده بشكل جيد للمنافسات المقبلة.

من المتوقع أن ينضم كوستا لتدريبات الفريق الأول بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها المدرب للاعبين، بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي.

يُذكر أن كوستا، الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عامًا، سيسجل في قائمة الزمالك تحت السن، وقد سبق له اللعب في صفوف ناشئي بنفيكا وبراجا البرتغاليين.

وقد اجتاز اللاعب الكشف الطبي مؤخرًا، وتوصل النادي إلى البطاقة الدولية الخاصة به، حيث يُنتظر الإعلان عن الصفقة رسميًا قريبًا.