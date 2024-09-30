آرسنال يواجه باريس سان جيرمان في قمة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق آرسنال نظيره باريس سان جيرمان في قمة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك مساء الثلاثاء على ملعب "استاد الإمارات"، معقل الجانرز.

يدخل آرسنال المباراة وعينه على تحقيق الانتصار، مستفيدًا من دعم جماهيره وملعبه، بعد تعادله السلبي مع أتالانتا في الجولة الأولى، حيث يأمل في كتابة تاريخ جديد في البطولة.

من ناحية أخرى، يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه الصعب على جيرونا في الجولة السابقة بهدف نظيف.

وسيسعى المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، لاستغلال كل الفرص لتحقيق الفوز، بينما سيبحث مدرب البي إس جي، لويس إنريكي، عن تعويض غياب عثمان ديمبلي، الذي تم استبعاده لأسباب تأديبية.

موعد المباراة

تنطلق مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

