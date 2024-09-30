مانشستر سيتي يواجه سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي لملاقاة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك مساء الثلاثاء على ملعب "باسينكي".

يطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز للحفاظ على لقبه، الذي أحرزه في النسخة الماضية، خاصة بعد التعادل السلبي مع إنتر ميلان في الجولة الأولى.

في المقابل، يسعى سلوفان إلى الاستفادة من دعم جماهيره وملعبه في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الإنجليزي القوي.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة سلوفان بخماسية مقابل هدف واحد أمام سيلتيك الإسكتلندي في الجولة السابقة، مما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة لهم.

موعد المباراة



ستقام مباراة مانشستر سيتي وسلوفان براتيسلافا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة



يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.