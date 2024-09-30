نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل في دوري الأبطال.. موقف مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه ليل الفرنسي غدًا في إطار دوري أبطال أوروبا.

تضمنتها القائمة اسم الفرنسي كيليان مبابي، الذي عانى من إصابة في عضلة الساق خلال المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2. في المقابل، غاب الحارس تيبو كورتوا بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الديربي.

وتتكون قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك.