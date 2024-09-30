نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، يُقدم مستوى مميزًا في الدوري الألماني، وتمكن من تصدر ترتيب هدافي البوندزليجا.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن عمر مرموش تصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف على حساب الإنجليزي هاري كين.

وتابع كريم رمزي: هاري كين هرب من محمد صلاح في إنجلترا، فوجد مصري آخر في ألمانيا وهو عمر مرموش، والنجم الدولي يمكنه السير على خطى أرقام ميسي ورونالدو.

واختتم كريم رمزي: في حال سار عمر مرموش على نفس الأداء لنهاية الموسم، فسيكون رحيله عن النادي لأي نادٍ آخر هو أغلى صفقة في تاريخ مصر، لأن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول بنحو 42 مليون يورو، وهو ما يمكن لمرموش أن ينتقل برقم يزيد عليه أو بضعفه.