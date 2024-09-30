نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا بعد الوعكة التي تعرض لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، الذي تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى أمس.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الجهاز الطبي للأهلي، برئاسة أحمد جاب الله، كان حريصًا على الاطمئنان على صحة كهربا بعد مغادرته المستشفى.

وقال: "تعرض كهربا لهبوط في الدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى ليلًا حيث خضع لفحوصات طبية وأخذ المحاليل اللازمة، مما ساعد في تحسن حالته بشكل كامل".

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي تابع حالة اللاعب عن قرب خلال فترة الفحوصات، مشيرًا إلى أنه غادر المستشفى بعد استقرار حالته، ونصحه الطبيب بالراحة التامة لضمان تعافيه وعدم التعرض لمشكلات صحية مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن كهربا لم يشارك في مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح، ليحقق الفريق اللقب الخامس في تاريخه.