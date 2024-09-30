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أحمد جودة - القاهرة -

أفصحت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول الإنجليزي وكابتن منتخب مصر، محمد صلاح، عن انتمائه الكروي في مصر.

شقيقة محمد صلاح تكشف عن انتمائه الكروي وسر اختفاله بالقوس والسهم

وفي تصريحاتها عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، قالت: "والدي كان من مشجعي الإسماعيلي، وكنا نتبع تشجيعه، وكان صلاح يشجع الإسماعيلي معنا، بينما كان شقيقه نصر من مشجعي الأهلي".

وبسؤالها عن احتفال صلاح بتسجيل الأهداف بطريقة القوس والسهم، وما إذا كان له علاقة بشعار الزمالك، ردت: "لا أعتقد ذلك، لقد سمعت عن هذه الفكرة، لكنه ذكر أنه تأثر بمصارع يحتفل بهذه الطريقة، وقد أعجبه الأمر فقام بتقليده".

وأضافت رباب أن ما يزعج صلاح بشكل كبير هو الإصابات التي يتعرض لها، حيث تتطلب وقتًا للتعافي، وأكدت أنها تتواصل معه دائمًا بعد المباريات التي يواجه فيها إصابات للاطمئنان على صحته، مشددة على أهمية سلامته بالنسبة لها.

وانتهت بقولها: "صلاح يتعامل مع الأمور بشكل بسيط ولا يأخذ أي شيء بشكل شخصي".

