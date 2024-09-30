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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن من كانت لديه النخوة هو من تمكن من الفوز في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

محمد عبد الجليل: اللي عنده النخوة هو اللي كسب في السوبر الإفريقي

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الجميع شاهد كيف جمع شيكابالا جميع لاعبي نادي الزمالك قبل المباراة وحفزهم من أجل الفوز.

واختتم محمد عبد الجليل: ما حدث كان صدمة جيدة للأهلي من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، ومن المهم عودة شخصية قوية في منصب مدير الكرة، ولا يهم المسمى هل هو مدير كرة أم مدير رياضي، لكن الأهم إعادة الاتزان.

