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أحمد جودة - القاهرة -

قال ناصر منسي نجم نادي الزمالك، إن جوزيه جوميز مدرب كبير، وأوجه له الشكر على ثقته فيّ ومنحي الثقة، خاصة وأنه دائمًا يناديني بالأسطورة.

ناصر منسي: جوزيه جوميز يناديني بالأسطورة.. وشيكابالا قالي هتجيب جون تكسبنا

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن لاعبي الزمالك هم من أحرزوا السوبر ولس ناصر منسي فقط، وجميعهم كانوا رجال، وحمزة المثلوثي وزياد كمال من أقرب اللاعبين لي، والجميع أخوتي.

وتابع ناصر منسي: شيكابالا قائد ويقف في ظهري ويساندني، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا، والحمد لله حدث وحصدنا لقب البطولة.

