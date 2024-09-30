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أحمد جودة - القاهرة -



قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ناصر منسي: أتمنى الانضمام للمنتخب.. وواثق من قدرتي علي صنع الفارق في هجوم " الفراعنة"

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن أتمنى التواجد في منتخب مصر، لكنها وجهة نظر الجهاز الفني، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت.



واختتم ناصر منسي: أثق من قدرتي على صنع الفارق في خط هجوم الفراعنة، وأتمنى أن أكون إضافة للمنتخب

