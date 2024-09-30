ناصر منسي: أعد جماهير الزمالك بالتتويج بجميع البطولات.. والسوبر الإفريقي كان البداية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة قوية لجماهير نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وقال ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إنه يعد الجماهير البيضاء بحصد جميع الألقاب والبطولات من أجل إسعادهم.

وأضاف ناصر منسي: السوبر الإفريقي كان البداية، وسنعمل على حصد جميع البطولات المقبلة، وأولها السوبر المصري.

واختتم ناصر منسي: أريد أن أوجه الشكر لجماهير الزمالك بعد تعبهم خلال الفترة الماضية وسفرهم إلى السعودية لدعمنا، وسأبذل كل ما لدي من أجل إسعادهم.

