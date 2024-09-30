ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن زملائه من لاعبي النادي الأهلي، وكذلك الأقرب له من بين لاعبي نادي الزمالك.

وقال ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن إمام عاشور صديقه من أيام المنتخب الأولمبي ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم صديقه المقرب.

وأضاف ناصر منسي: إمام عاشور لاعب جيد وأتمنى له التوفيق، ليفاندوفسكي مثلي الأعلى من مهاجمي العالم، أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب.

واختتم ناصر منسي: مصطفى شلبي وزيزو وشيكابالا أكثر من أحب اللعب معهم ويعطوني مساهمات دائمًا، وأتمنى اللعب دائمًا مع عبد الله السعيد وأفشة.

