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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة النسخة الثالثة لبطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية، اليوم الإثنين، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السعودية وألمانيا وإنجلترا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.

"أبيض الشاطئية" يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا

تٌقام البطولة في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان منتخب الإمارات حصد برونزية النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعدما فاز على منتخب إسبانيا 5-4، بعدها خسر أمام منتخب البرازيل 3-8، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب تركيا 4-2، وتغلب على نظيره الألماني 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام المنافسات.