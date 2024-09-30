نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي: بكيت قبل السوبر الإفريقي.. والزمالك نادي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه البعض كان يتحدث عن رحيله خلال الفترة الماضية عن صفوف الفرق.

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أنه لم يستمع لأي شيء ولم يفكر في الرحيل، وركز فقط في التتويج باللقب مع الزمالك.

وتابع ناصر منسي: أوجه الشكر لعمر جابر وهو الظهير الأيمن الأفضل في مصر ومش واخ

د حقه، وذهبت للعبيدة وجائنتي الكرة وأحرزتها على الفوز.

واختتم ناصر منسي: كان هناك ضغطا كبيرا علينا، وبكيت قبل المباراة بسبب فيديو شاهدته، والزمالك نادي بطولات، وأحسن نادي في إفريقيا وتمكننا من الرد في الملعب.

