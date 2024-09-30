نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر المقاصة يعلن رفع إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة عن حل أزمة إيقاف القيد بالنادي وذلك بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة لمجموعة من اللاعبين المصريين والأجانب الذين سبقوا وأن مثلوا النادي الفيومي.

مصر المقاصة يعلن رفع إيقاف القيد

وسبق وأن تقدم أكثر من لاعب أجنبي سبق وأن لعب بنادي مصر المقاصة بشكاوى لدى الاتحاد الدولي فيفا للحصول على مستحقاتهم.

ولعل من أبرز اللاعبين شيملس بيكلي وكيفين موهيري بجانب مجموعة أخرى من اللاعبين المصريين.

وجاء فك قيد نادي مصر المقاصة بعد ثلاثة سنوات لم ينجح النادي فيهم في إبرام أي من الانتدابات قبل أن يتم سداد جملة العقوبات التي بلغت 10 مليون جنيه.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين توجه وليد هويدي المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسجيل اللاعبين الجدد بالفريق.

ويشارك نادي مصر المقاصة في الموسم القادم بدوري القسم الثاني «ب» بعد هبوطه من دوري المحترفين الموسم المنصرم.

وكان قرعة مواجهات الصعيد بدوري القسم الثاني ب قد أوقعت نادي مصر المقاصة في مواجهة نجوم مصر.