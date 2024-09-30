نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد عقب انتهاء المواجهة مع اتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، عن طبيعة ومدة الإصابة التي تعرض لها نجم الملكي.

خاض ريال مدريد 7 جولات في الدوري الإسباني، انتصر في خمس مواجهات من اصل سبع جولات، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

التقى فريق ريال مدريد مع فريق أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء الغد الموافق 29 سبتمبر، على ملعب الميتروبوليتانو، واذيعت على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

الجهاز الطبي يكشف طبيعية إصابة تيبو كورتوا

كشف الجهاز الطبي عبر بـيـان رسـمـي مـن الـنـادي:

‏بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة في ساقه اليسرى.

أضاف البيان الطبي أن مدة الغياب قد تصل لثلاث أسابيع، ويغيب عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني وليل في دوري ابطال اوروبا.

