نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم إيطالي لمباراة الريال وليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدير الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني الأربعاء المقبل مباراة ليل وريال مدريد في دوري الأبطال بملعب بيير موروي في المدينة الفرنسية، بينما يتولى السويسري أورس شنايدر مسؤولية لقاء جيرونا وفينوورد.

حكم إيطالي لمباراة الريال وليل

ويعاون مارياني طاقم مساعد يتكون من دانييلي بيندوني وألبرتو تيغوني، وأندريا كولومبو كحكم رابع، ودانييلي كيفي مشرفا على تقنية حكم الفيديو (فار).



أما في ملعب مونتيليفي، فسيرافق شنايدر كل من المساعدين ماركو زوشر وبنيامين زورشر، إضافة إلى سفين فولفنسبرجر حكما رابعا، وفيداي سان لـ "الفار".

ويلعب جيرونا في الساعة 18.45 بحثًا عن أول فوز أوروبا، ثم يلحق به الريال في الساعة 21.00 من أجل تحقيق ثاني فوز في النسخة الجديدة من التشامبيونز.

