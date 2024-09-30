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أحمد جودة - القاهرة - استُبعِد المهاجم الدولي عثمان ديمبيلي عن تشكيلة باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، لمباراته الثلاثاء في لندن ضد أرسنال الإنكليزي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك حسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من النادي.

قرار عاجل من انريكي تجاه ديمبلي قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وغياب ابن الـ27 عاما عن المباراة ليس للإصابة بل "لقرار فني من المدرب" الإسباني لويس إنريكي وفق ما أفاد المصدر فرانس برس، مؤكدا ما ذكرته سابقا إذاعة "أر أم سي".

ويأتي هذا القرار كعقاب تأديبي بعد الجدل الذي حصل بين ديمبيليه ومدربه إنريكي عقب الفوز على رين 3-1 الجمعة في الدوري الفرنسي حسب ما نشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وبدا إنريكي ممتعضا طيلة المباراة من خيارات ديمبيليه الفردية في الكثير من اللقطات، حتى وإن مرر كرة حاسمة جاء منها هدف لبرادلي باركولا.

وبغياب ديمبيليه، سيعول نادي العاصمة الذي فاز في مباراته الأولى على جيرونا الإسباني 1-0، على باركولا في الخط الأمامي أمام أرسنال في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويحوم الشك حول مشاركة الإسباني ماركو أسينسيو في مباراة لندن رغم عودته مؤخرا من الإصابة وخوضه التمارين.