نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يُطالب الزمالك بـ 150 ألف دولار بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم نادي إنبي، برئاسة أيمن الشريعي، بطلب رسمي إلى إدارة نادي الزمالك للحصول على 150 ألف دولار، عقب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بفوزه على الأهلي.

وأكد مصدر خلال تصريحات صحفية، أن نادي إنبي يسعى للحصول على 50 ألف دولار من مكافأة الزمالك، وذلك استنادا إلى بند في عقد اللاعب زياد كمال، الذي انتقل إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما أشار المصدر إلى أن إنبي يحق له الحصول على 100 ألف دولار من صفقة زياد كمال، الذي يتواجد مع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، وذلك عقب فوز الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية مؤخرًا.

واختتم المصدر موضحا أن إنبي سيتلقى إجمالي المبلغ البالغ 150 ألف دولار من الزمالك، ولكن سيتم صرفه بالعملة المصرية.

