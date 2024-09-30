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أحمد جودة - القاهرة - كشف فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب الدولي السعودي فهد المولد نجم فريق الشباب الذي سقط من شرفة منزله في دبي في 12 سبتمبر الحالي عن تحسن بسيط في الحالة الصحية للاعب.

تحسن ملحوظ في حالة فهد المولد بعد سقوطه من شرفة في دبي

وقال فهد باقديم عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الإثنين "الحمد الله تحسن بسيط لله الفضل والمنة، تم إبعاد التنفس الصناعي وعودة التنفس الطبيعي".

وتابع باقديم "دعواتكم لفهد المولد بأن يلبسه الله الشفاء العاجل وأن يضمد جراحه يا كريم".

وسقط فهد المولد من الطابق الثاني في منزله بدبي، على جسم أسمنتي، لينقل اللاعب إلى مستشفى راشد، قبل أن ينقل اللاعب إلى العاصمة السعودية الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي، ليتلقى العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بكسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة في الجسم.

وتواجد اللاعب الدولي السعودي في دبي، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الصين، على ملعب داليان، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2 / 1 ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.