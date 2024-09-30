الصحف الألمانية تتغنى بالفرعون المصري عمر مرموس بعد أدائه المميز أمام هولشتاين

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أحمد جودة - القاهرة -



حظي الدولي المصري عمر مرموش بإشادة واسعة من الصحف الألمانية بعد قيادته فريق آينتراخت فرانكفورت لتحقيق انتصار كبير على هولشتاين كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث ساهم بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

الصحف الألمانية تتغنى بالفرعون المصري عمر مرموس بعد أدائه المميز

وبفضل هذا الأداء المميز، تصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف، بينما يلاحقه هاري كين من بايرن ميونخ برصيد 5 أهداف.

وأبرز الموقع الرسمي للدوري الألماني دور مرموش في فوز فرانكفورت، مشيرًا إلى أنه شارك في 4 أهداف وسدد 7 كرات على المرمى.

من جانبها، ذكرت صحيفة بيلد أن انتصار فرانكفورت ودخوله في المركز الثاني جعله يتصدر مطاردة بايرن ميونخ في الدوري، وأكدت الصحيفة أن مرموش أظهر تألقا كبيرا خلال المباراة، مما عزز مكانته في قائمة الهدافين.

أما صحيفة كيكر، فقد سلطت الضوء على نجاح مرموش في قيادة فريقه للفوز برباعية، مشيرة إلى تغييرات المدرب توبمولر التي أضفت طابعا هجوميا وضغطا كبيرا على الخصم.

وذكرت صحيفة دي فيلت أن مرموش لفت الأنظار بأدائه المتميز، حيث كان له دور بارز في جميع أهداف فرانكفورت، مما ساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري خلف بايرن ميونخ المتصدر.

