نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم الساحلي يخرج من كبوته في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم الساحلي فوزه الأول في مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه اتحاد تطاوين 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

وخسر النجم الساحلي في أول مباراتين أمام الأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري، ليحصل على أول ثلاث نقاط له بالموسم ويحتل المركز التاسع، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وسجل وليد القروي هدفي النجم الساحلي في الدقيقتين الخامسة 52.

وفي مباراة أخرى،فاز الترجي الجرجيسي على ضيفه نجم متلوي 1-0.

وسجل خليل جنيشي هدف المباراة الوحيد للترجي الجرجيسي في الدقيقة 69.

ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأفريقي متصدر الترتيب، فيما تجمد رصيد نجم متلوي عند ثلاث نقاط في المركز السابع، متفوقا بفارق الأهداف على النجم الساحلي والملعب التونسي وشبيبة العمران أصحاب المرامز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز شبيبة العمران على الصفاقسي 1-0 والأولمبي الباجي على اتحاد بن قردان 1-0ر، وخيم التعادل السلبي على مواجهة مستقبل قابس وضيفه الاتحاد المنستيري.