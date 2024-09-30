نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السد القطري المتوقع لمواجهة استقلال طهران اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق السد القطري، منافسه فريق استقلال طهران، اليوم الاثنين 30 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

السد القطري ضد استقلال طهران

وتعادل فريق السد القطري مع العين الإماراتي في الجولة الأولى، بنتيجة هدف لكل فريق، بينما حقق فريق استقلال طهران الانتصار ضد فريق الغرافة القطري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل السد القطري المتوقع ضد استقلال طهران