الرياضة

شيكابالا: انهرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة يقوم بمجهودات كبيرة مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية.

شيكابالا: انهرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي لهذا السبب!


وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "انهرت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".


وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئن بحصد لقب السوبر الإفريقي".


وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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