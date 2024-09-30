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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة يقوم بمجهودات كبيرة مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية.

شيكابالا: انهرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي لهذا السبب!



وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "انهرت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".



وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئن بحصد لقب السوبر الإفريقي".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

