نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة كورتوا ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد نادي ريال مدريد الإسباني بإصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، التي تعرض لها خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة مساء الأحد في ملعب "ميتروبوليتانو" انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي من ريال مدريد حتى الآن، ذكرت صحيفة "ماركا" أن كورتوا عانى من الإصابة، وفي بيان رسمي للنادي اليوم الاثنين، تم التأكيد على أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة في العضلة الخلفية.

بالتالي، سيفتقد الفريق خدمات كورتوا في المباراة المقبلة ضد أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن غياب اللاعب قد يستمر حتى بعد فترة التوقف الدولي القادمة على الأقل.

