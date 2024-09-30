نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يشيد بالتزام صلاح بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثنى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، على التزام محمد صلاح، جناح الفريق وقائد منتخب مصر، خلال مواجهة وولفرهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فان دايك يشيد بالتزام صلاح بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

وانتصر ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وفي حديثه للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أوضح فان دايك: "استحوذنا على المباراة بشكل جيد، لكننا استقبلنا هدفا نتيجة خطأ فادح، مما شكل ضغطا كبيرا علينا".

وأضاف: "لكننا استطعنا التسجيل سريعا بعد ذلك، مما ساعدنا في حسم النتيجة والحصول على النقاط الثلاث".

وعن محمد صلاح، قال: "نملك فريقا ممتازا يجمع بين الخبرة والموهبة، حيث يتمتع اللاعبون بمستويات رائعة في مسيرتهم، ومن الجيد رؤية الطريقة التي نلعب بها، كان محمد صلاح في كثير من الأحيان في منطقة الجزاء ويقوم بالتسديد برأسه، وهذا هو نوع الالتزام الذي نحتاجه من الجميع".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب أن نغلق صفحة الدوري الإنجليزي الآن ونركز على دوري أبطال أوروبا والمباراة المقبلة".

