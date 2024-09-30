نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال ضد لاس بالماس اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال مع نظيره لاس بالماس اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الحالي بستاد لا سيراميكا في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة فياريال ضد لاس بالماس

وتنطلق صافرة بداية مباراة فياريال ولاس بالماس مساء الاثنين في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب فياريال ولاس بالماس

ويحتل فياريال المركز السادس بجدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وتعادلين وخسر مرة بينما يأتي لاس بالماس في المركز 20 برصيد ثلاث نقاط حيث تعادل ثلاث مرات وهزم بأربعة ولم ينتصر.

القنوات الناقلة لمباراة فياريال ولاس بالماس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.