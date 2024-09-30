أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قائمة الهدافين وينافسه آيوزي بيريز لاعب فياريال ونقدم لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الحالي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة