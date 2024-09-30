نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قائمة الهدافين وينافسه آيوزي بيريز لاعب فياريال ونقدم لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الحالي.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
1- روبرت ليفاندوفسكي 7 أهداف
2- ايوزي بيريز 6 أهداف
3- كيليان مبابي 5 أهداف
4- جيوفاني لو سيلسو 5 أهداف
5- رافينيا 5 أهداف
ترتيب الدوري الإسباني
1- برشلونة 21 نقطة
2- ريال مدريد 18 نقطة
3- اتلتيكو مدريد 16 نقطة
4- اتلتيك بيلباو 14 نقطة
5- ريال مايوركا 14 نقطة
6- فياريال 14 نقطة
7- أوساسونا 14 نقطة
8- ريال بيتيس 12 نقطة
9- رايو فاليكانو 10 نقاط
10- سيلتا فيجو 10 نقاط
11- الافيس 10 نقاط
12- جيرونا 9 نقاط
13- إشبيلية 9 نقاط
14- ريال سوسيداد 8 نقاط
15- خيتافي 7 نقاط
16- ليجانيس 7 نقاط
17- إسبانيول 7 نقاط
18- فالنسيا 5 نقاط
19- بلد الوليد 5 نقاط
20- لاس بالماس 3 نقاط.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
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