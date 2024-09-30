نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة الليجا وينافسه غريمه التقليدي ريال مدريد ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الحالي. ترتيب الدوري الإسباني 1- برشلونة 21 نقطة

2- ريال مدريد 18 نقطة

3- اتلتيكو مدريد 16 نقطة

4- اتلتيك بيلباو 14 نقطة

5- ريال مايوركا 14 نقطة

6- فياريال 14 نقطة

7- أوساسونا 14 نقطة

8- ريال بيتيس 12 نقطة

9- رايو فاليكانو 10 نقاط

10- سيلتا فيجو 10 نقاط

11- الافيس 10 نقاط

12- جيرونا 9 نقاط

13- إشبيلية 9 نقاط

14- ريال سوسيداد 8 نقاط

15- خيتافي 7 نقاط

16- ليجانيس 7 نقاط

17- إسبانيول 7 نقاط

18- فالنسيا 5 نقاط

19- بلد الوليد 5 نقاط

20- لاس بالماس 3 نقاط. القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.