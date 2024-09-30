دونجا: التتويج بالسوبر الإفريقي كان ردًا لكرامتنا.. وسنفوز بكل البطولات الموسم القادم

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة السوبر الإفريقي، التي توج بها الفارس الأبيض بالبطولة على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا الفوز كان ردًا لكرامة الأبيض.



وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "شعرنا بالاستفزاز بسبب تصريحات التقليل من فرص فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي قبل المباراة".



وتابع: "حتى وإن لم يتم استفزازنا، كنا سنفوز، لقد حققنا الفوز على الأهلي قبل شهرين فقط، كيف يتحدث عنا الناس بهذا الشكل وجميعنا لاعبين دوليين".



وشدد: "نجحنا في الرد على جميع المشككين داخل الملعب، واعتدنا من جماهير الزمالك على مشاهدة أفضل دخلة في العالم، ولم أسمع إلا جمهور الزمالك في الملعب".



وأردف: "بعد المحاضرة ما قبل المباراة، رأينا فيديو لجمهور الزمالك، أكثر من 700 شخص في غرفة واحدة، فكان يجب أن نفعل أي شيء من أجل إسعادهم".



وأوضح: "قبل السفر إلى السعودية بيوم، كان رتم التدريبات عاليًا وشعرت بألام في الخلفية، لكن الجهاز الطبي اجتهد معي".

وأردف: "فور دخولنا غرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء، شيكابالا وعبد الله السعيد طلبا منا عدم الحديث وأكدا أننا سنعود للقاء وأننا أفضل".

واستكمل: "نملك لاعبين كبار في الملعب، وما تردد قبل المباراة كان عبثًا، لا يليق أن يقال، يجب على الزمالك ألا يذهب للقاء في ظل ما يضمه من لاعبين كبار".



واستطرد: "الإدارة بتوفر لنا كل شئ، ونحن بنتحمل لأنهم بيعملوا ما عليهم عليهم، وقوام فريقنا يستطيع أن يفوز بكل البطولات".



واختتم دونجا حديثه قائلًا: "هذه المباراة بالنسبة لنا ليست مباراة كأس، لكنها كانت رد لكرامتنا، بدأنا الموسم ببطولة كبيرة أمام الأهلي، وإن شاء الله سنفوز بكل البطولات الموسم القادم"