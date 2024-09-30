أحمد محمود: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد.. وأتمني المزيد من البطولات مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد محمود، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تحمسوا للفوز بلقب السوبر الإفريقي قبل اللقاء وتعهدوا بتحقيق الفوز لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال محمود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز تحدث معي خلال الفترة الماضية ويمنحنى النصائح طوال الوقت وسعيد للغاية بالعودة مرة أخرى إلى بيتي وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات".



وأضاف: "حمزة المثلوثي يمنحنى النصائح والتعليمات في مركز الظهير الأيمن وهو دائما يتعامل مع اللاعبين الشباب بطريقة جيدة للغاية".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.