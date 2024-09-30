نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن محمد أبو العلا، مُقدم برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك، تعاقد القلعة البيضاء مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة.



وأضاف أبو العلا في برنامج "زملكاوي": "نادي الزمالك حصل على البطاقة الدولية للاعب الغيني".



وتابع: "اللاعب خضع للكشف الطبي بنجاح وسينضم لتدريبات فريق الزمالك مواليد 2005".



وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.