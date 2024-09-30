الرياضة

عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن محمد أبو العلا، مُقدم برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك، تعاقد القلعة البيضاء مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة.


وأضاف أبو العلا في برنامج "زملكاوي": "نادي الزمالك حصل على البطاقة الدولية للاعب الغيني".


وتابع: "اللاعب خضع للكشف الطبي بنجاح وسينضم لتدريبات فريق الزمالك مواليد 2005".


وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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