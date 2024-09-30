نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر ينتقد ياسر إبراهيم ويهدده بالتجميد بعد خسارة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، وجه انتقادات لاذعة للمدافع ياسر إبراهيم عقب الهزيمة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

أضاف الغندور في برنامجه "ستاد المحور" أن كولر أبدى عدم رضاه عن أداء ياسر إبراهيم، مشيرًا إلى احتمالية استبعاده من التشكيلة الأساسية مستقبلًا، بسبب الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك.

تابع:"كولر كان حذر ياسر إبراهيم قبل المباراة، من العديد من الكرات أبرزها مراقبة المهاجمين جيدًا".

أختتم حديثه قائلًا: "كولر تحدث مع ياسر إبراهيم بعد المباراة، وقال له أنه ناقش معه أكثر من مرة تركيزه على المهاجم قبل الكرات العرضية لكنه أيضًا فشل في قطع الكرة قبل أن تصل إلى ناصر منسي الذي أحرز هدف التعادل".