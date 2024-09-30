نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام إلى "فيفا" للموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم قائمته الدولية لحكام الموسم الجديد 2024-2025 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي شهدت انضمام محمود بسيوني بدلًا من الحكم المعتزل إبراهيم نور الدين.

وجاء هذا التغيير في ظل خلاف بين عضوي اتحاد الكرة، عامر حسين ومحمد أبو الوفا، حول شغل المقعد الشاغر.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة أن "محمود بسيوني من منطقة الإسكندرية، وقد حصل على دعم قوي من عامر حسين، بالإضافة إلى تفوقه في التقييمات الفنية مقارنة بحمادة القلاوي، الذي كان يحظى بدعم محمد أبو الوفا."

كما أشار إلى أن يارا عاطف تم اختيارها ضمن قائمة الحكام المساعدين، وأدرجت في قائمة حكام تقنية الفيديو بناءً على طلب "فيفا"، الذي أكد على ضرورة إدراج عنصر نسائي ضمن طاقم تقنية الفيديو.

وضمت القائمة الدولية للحكام

حكام الساحة: أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سامي هلهل، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، هاني عبدالفتاح، سمير جمال، يارا عاطف، جمالات شبل، مي حسن، نورهان سمير.

حكام الفيديو: محمود عاشور، طارق مجدي، محمود أبو الرجال، حسام عزب، وائل فرحان، عمرو الشناوي، يارا عاطف.