نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد إيجابيًا مع أتلتيكو مساء اليوم بهدف لمثله على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد داخل ملعبه ميتروبوليتانو لحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف ونتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي مدريد اليوم الأحد.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر الليجا الإسبانية لهذه النسخة.

وافتتح إيدير ميليتاو التسجيل لصالح الفريق الملكي في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور.

وشهدت الدقيقة 72 توقف في المباراة لمدة عشر دقائق بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الروخي بلانكوس اعتراضًا على مجريات المباريات.

وشهدت الدقيقة 83 كرة خطيرة من قبل ريال مدريد انطلق بها اللاعب البرازيلي جونيور فينيسيوس والذي فشل في وضعها داخل شباك يان أوبلاك حارس المرمى.

وفي الدقيقة 90 هدد اللاعب أنطوان جريزمان، نجم نادي أتلتيكو مدريد شباك ريال مدريد من خلال كرة حرة مباشرة مرت فوق المرمى.

واحتسب حكم المباراة ثماني دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

وعزز أنخيل كوريا النتيجة بهدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، ويصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة السادسة عشر في المركز الثالث.