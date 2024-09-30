نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة محمد هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات النهائية التي خضع لها اللاعب محمد هاني بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة.

وكشفت عن وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة. وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي من المقرر أن يبدأه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان قد سقط هاني مرتين خلال المباراة، وكان ذلك بعد تدخل قوي من نبيل عماد دونجا، لكن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، تدخل وتمكن اللاعب من العودة للعب.

في الدقيقة 16، سقط هاني مرة أخرى دون تدخل من أي لاعب، مما استدعى إجراء فحوصات طبية له، ومع ذلك، استطاع العودة إلى أرض الملعب ومتابعة اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 25 من زمن المباراة سقط هاني مرة آخرى، ولم يتمكن من إكمال المباراة، وتم استبداله بعمر كمال عبدالواحد.

يُذكر أن النادي الأهلي، قد خسر في هذه المواجهة بركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين