نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يفوز على مونزا بثنائية ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين نابولي ومونزا، علي أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بفوز الأزوري بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح نابولي التهديف عن طريق جناحه الإيطالي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف الدولي الجورجي كفاراتسخيليا ثاني أهداف الأزوري في الدقيقة 33، بعد تمريرة رائعة من زميله الأسكتلندي سكوت ماكنتومناي.

وبهذه النتيجة، يتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين يوفنتوس، بينما يتوقف رصيد مونزا عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.